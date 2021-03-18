Кукштель: неприятный осадок от поражения «Динамо», но серия только начинается

Нападающий СКА Павел Кукштель прокомментировал поражение санкт-петербургского клуба в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо».
«Неприятный осадок от поражения. Много не реализовали — это было ключевым моментом игры. Характер матчей поменялся — это плей-офф. Такой результат из-за упущенных моментов. Посмотрим, что будет дальше, серия только начинается. Сейчас надо хорошо отдохнуть и психологически подготовиться к следующей игре. Тогда всё будет хорошо», — передаёт слова Кукштеля корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» обыграло санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
Таким образом, «Динамо» удалось повести в серии со счётом 1-0. Вторая встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 20 марта.
- 18 марта 2021
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