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Хартли: «Авангард» сам себе не дал шанса победить. Был какой-то нетипичный для нас хоккей

Хартли: «Авангард» сам себе не дал шанса победить. Был какой-то нетипичный для нас хоккей
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом».

«Определённо, нам не так хотелось начать серию. «Металлург» опережал нас во всём, мы сами себе не дали шанса выиграть матч. В третьем периоде мы не создавали никаких моментов, не было видно, что у «Авангарда» есть энергия.

Мы сегодня не катались, играли не в наш хоккей. Возможно, это давление плей-офф или что-то другое, но факт в том, что «Магнитка» сегодня была просто лучше нас. Потери, неправильные передачи, неправильное видение игры — какой-то нетипичный для нас хоккей.

В игре против бывшей команды всегда есть новые стимулы. Но решения о селекции принимаются руководством. Я говорил и с Мартыновым, и с Беком, и с Кошелевым после их ухода из «Авангарда», но это просто бизнес. Да, они себя сегодня отлично показали, но это просто совпадение.

Сегодня не было никакой проблемы с игрой Игоря Бобкова, дело совсем не в нём. Мы довольны нашей вратарской бригадой, и Бобков, и Грубец способны помогать нам побеждать. Есть ли шанс увидеть на льду Якупова и Чудинова? В ближайшем будущем — нет», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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