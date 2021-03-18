Хартли: «Авангард» сам себе не дал шанса победить. Был какой-то нетипичный для нас хоккей

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом».
«Определённо, нам не так хотелось начать серию. «Металлург» опережал нас во всём, мы сами себе не дали шанса выиграть матч. В третьем периоде мы не создавали никаких моментов, не было видно, что у «Авангарда» есть энергия.
Мы сегодня не катались, играли не в наш хоккей. Возможно, это давление плей-офф или что-то другое, но факт в том, что «Магнитка» сегодня была просто лучше нас. Потери, неправильные передачи, неправильное видение игры — какой-то нетипичный для нас хоккей.
В игре против бывшей команды всегда есть новые стимулы. Но решения о селекции принимаются руководством. Я говорил и с Мартыновым, и с Беком, и с Кошелевым после их ухода из «Авангарда», но это просто бизнес. Да, они себя сегодня отлично показали, но это просто совпадение.
Сегодня не было никакой проблемы с игрой Игоря Бобкова, дело совсем не в нём. Мы довольны нашей вратарской бригадой, и Бобков, и Грубец способны помогать нам побеждать. Есть ли шанс увидеть на льду Якупова и Чудинова? В ближайшем будущем — нет», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 18 марта 2021
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