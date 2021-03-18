Буше — о поражении «Авангарда»: сложно выиграть, если не оказывать давление на соперника

Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал поражение омичей в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом».



«Для «Авангарда» всё сложилось не лучшим образом. «Металлург» задавал темп игры в равных составах, в большинстве мы сыграли не так, как хотелось. Но я думаю, что серия будет долгая.



Большинство будет решающим в этой серии? Я считаю, что на игру главным образом должна влиять всё-таки игра в равных составах.



В нашем исполнении сегодня практически не было форчекинга, и сложно побеждать, если ты не оказываешь давление на противника. Не реализованное большинство «5 на 3», наверное, стало ключевым моментом матча. Мы должны были забивать и поворачивать ход игры в другую сторону», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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