Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кошелев: «Металлург» играл в свой хоккей и не отвечал на провокации со стороны «Авангарда»

Кошелев: «Металлург» играл в свой хоккей и не отвечал на провокации со стороны «Авангарда»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Металлурга» Семён Кошелев прокомментировал победу магнитогорской команды в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с омским «Авангардом». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу магнитогорского клуба.

«Очень плотная, равная игра была. Рады, что получилось выиграть. «Металлург» играл в свой хоккей, мы не отвечали на провокации, старались больше владеть шайбой — за счёт этого выиграли.

Много удалений? Это эмоции, они захлёстывают, и иногда не получается контролировать свои клюшки. Никто не хочет проигрывать.

Нет, мы не чувствуем теперь себя фаворитами серии. Просто выиграли первый матч и двигаемся дальше», — передаёт слова Кошелева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Магнитка» уверенно разобрала «Авангард». Теперь Хартли занервничает?
Магнитогорцы наказали соперника за многочисленные ошибки. Сергей Мозякин забил, а Илья Ковальчук сломал шлем Василию Кошечкину.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021