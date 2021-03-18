Кошелев: «Металлург» играл в свой хоккей и не отвечал на провокации со стороны «Авангарда»
Нападающий «Металлурга» Семён Кошелев прокомментировал победу магнитогорской команды в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с омским «Авангардом». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу магнитогорского клуба.
«Очень плотная, равная игра была. Рады, что получилось выиграть. «Металлург» играл в свой хоккей, мы не отвечали на провокации, старались больше владеть шайбой — за счёт этого выиграли.
Много удалений? Это эмоции, они захлёстывают, и иногда не получается контролировать свои клюшки. Никто не хочет проигрывать.
Нет, мы не чувствуем теперь себя фаворитами серии. Просто выиграли первый матч и двигаемся дальше», — передаёт слова Кошелева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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