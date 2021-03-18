Московское «Динамо» впервые в истории КХЛ обыграло СКА пять раз подряд

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» обыграло санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Бело-голубые повели в серии второго раунда плей-офф со счётом 1-0. При этом динамовцы четыре раза обыграли «армейский» клуб в регулярном чемпионате. Таким образом, активная победная серия столичной команды в матчах со СКА составляет пять встреч.

Московское «Динамо» впервые в истории КХЛ обыграло СКА пять раз подряд. Прежняя максимальная серия побед составляла четыре встречи (2012, 2014, 2020-2021).

«Динамо» удалось повести в серии со счётом 1-0. Вторая встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 20 марта.