Кожевников: не сказал бы, что «Динамо» имело преимущество над СКА. Вся серия впереди

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил хорошую физическую готовность игроков СКА и считает, что несмотря на поражение, армейцы все же смогли сдержать лучшего бомбардира и лучшего снайпера регулярного чемпионата Вадима Шипачева и Дмитрия Яшкина



«Несмотря на итоговый счет 1:4 я бы не сказал, что „Динамо“ имело ощутимое преимущество. Мало того, второй период прошел с огромным перевесом армейцев (это можно судить по количеству бросков 15-9), но то им не везло в завершающей стадии, то свое мастерство демонстрировал вратарь динамовцев Иван Бочаров. Стартовый матч серии СКА проиграл, но серия только началась и нет сомнения, что опускать руки армейцы не будут. Послезавтра будет совершенно другая игра. У СКА есть двое суток, чтобы усилить игру в неравных составах, особенно в большинстве. Отметил бы хорошую физическую подготовку молодых армейцев и то, что в первом матче серии им практически удалось нейтрализовать самое результативное звено „регулярки“, — сказал Кожевников «Чемпионату».