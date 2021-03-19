«Питтсбург» поместил Евгения Малкина в список травмированных

«Питтсбург Пингвинз» поместил российского нападающего Евгения Малкина в список травмированных, сообщается на официальном сайте клуба.
Напомним, в среду, 17 марта, «Питтсбург» на домашней арене уступил «Бостону» со счётом 1:2. 34-летний российский форвард «Питтсбурга» в начале игры получил повреждение после жёсткого силового приёма у борта со стороны американского защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди, в результате которого хоккеисту «Пингвинз» пришлось покинуть лёд и отправиться в раздевалку. На льду он так и не появился. Его игровое время составило 3 минуты 43 секунды.
В нынешнем сезоне НХЛ Малкин принял участие в 29 матчах, в которых забил 8 голов и сделал 16 результативных передач.
В следующем матче, который состоится 19 марта, «пингвины» сыграют с «Нью-Джерси».
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