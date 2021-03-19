Передача Андрея Василевского помогла «Тампе» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Алекс Киллорн, Янни Гурд, Росс Клотон и Виктор Хедман. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 19 бросков и сделал результативную передачу. За «Чикаго» забивали Лукас Валльмарк и Филипп Курашев. Российский защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.