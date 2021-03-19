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Передача Андрея Василевского помогла «Тампе» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

Передача Андрея Василевского помогла «Тампе» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Алекс Киллорн, Янни Гурд, Росс Клотон и Виктор Хедман. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 19 бросков и сделал результативную передачу. За «Чикаго» забивали Лукас Валльмарк и Филипп Курашев. Российский защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2021, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Янмарк (Кубалик, Дебринкэт) – 02:10' (5x4)   1:1 Киллорн (Хедман) – 13:15' (5x5)   2:1 Гурд (Сергачёв, Василевский) – 17:02' (5x4)   2:2 Строум (Янмарк, Кит) – 18:45' (5x4)   3:2 Колтон (Жозеф, Марун) – 45:32' (5x5)   4:2 Хедман – 59:44' (en)
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