«Айлендерс» отыгрались с 0:3, но все равно уступили «Филадельфии», у Варламова 27 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей со счётом 4:3. При этом, по ходу матча гости вели со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Оскар Линдблом, Клод Жиру, Якуб Ворачек и Оскар Линдблом. Российский защитник Иван Проворов завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». За «Айлендерс» забивали Майкл Дэл Колл, Себастьян Ахо и Оливер Вальфстрём. Российский голкипер хозяев Семён Варламов пропустил четыре шайбы и отразил 27 бросков.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.