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«Айлендерс» отыгрались с 0:3, но все равно уступили «Филадельфии», у Варламова 27 сейвов

«Айлендерс» отыгрались с 0:3, но все равно уступили «Филадельфии», у Варламова 27 сейвов
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей со счётом 4:3. При этом, по ходу матча гости вели со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Оскар Линдблом, Клод Жиру, Якуб Ворачек и Оскар Линдблом. Российский защитник Иван Проворов завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». За «Айлендерс» забивали Майкл Дэл Колл, Себастьян Ахо и Оливер Вальфстрём. Российский голкипер хозяев Семён Варламов пропустил четыре шайбы и отразил 27 бросков.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2021, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Линдблом (Жиру, Конечны) – 22:26' (5x5)   0:2 Жиру (Проссер, Конечны) – 30:04' (5x5)   0:3 Ворачек (Хейз, Лотон) – 34:01' (5x5)   1:3 Дэл Колл (Ледди, Бейли) – 47:53' (5x5)   2:3 Ахо (Ледди, Дэл Колл) – 53:53' (5x5)   3:3 Вальстрём (Ледди, Пелеч) – 54:27' (5x5)   3:4 Линдблом (Конечны, Майерс) – 57:38' (5x5)
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