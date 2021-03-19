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25 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

25 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Калле Йернкрок. Российский нападающий Яков Тренин получил 10 минут и 58 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями. Единственную шайбу за «Флориду» забросил Джонатан Юбердо. Российский голкипер Сергей Бобровский пропустил 2 гола и сделал 25 сейвов.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2021, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Юбердо (Хёрнквист, Уигар) – 18:38' (5x5)   1:1 Йернкрок (Каррье, Экхольм) – 27:35' (5x5)   1:2 Йернкрок (Гранлунд) – 41:17' (5x5)
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