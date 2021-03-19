25 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Калле Йернкрок. Российский нападающий Яков Тренин получил 10 минут и 58 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями. Единственную шайбу за «Флориду» забросил Джонатан Юбердо. Российский голкипер Сергей Бобровский пропустил 2 гола и сделал 25 сейвов.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.