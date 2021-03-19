Андрей Василевский повторил личный рекорд по победной серии в сезоне НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 бросков из 21 и сделал голевую передачу. Россиянин одержал 10-ю победу подряд, что является повторением его личного рекорда в НХЛ. Ранее он уже выдавал две подобные серии за карьеру в лиге.

Рекордсменами по победной серии среди вратарей остаются Тини Томпсон («Бостон Брюинз»-1929/1930), Том Баррассо («Питтсбург Пингвинз»-1992/1993), Йонас Хиллер («Анахайм Дакс»-2013/2014) и российский голкипер Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»-2016/2017), у которых по 14 побед подряд.