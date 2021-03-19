«Эдмонтон» обыграл «Виннипег» благодаря дублю Макдэвида

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 2:1.
В составе победителей дублем отметился Коннор Макдэвид. За «Виннипег» единственный гол забил Мэтью Перро.
«Ойлерз» одержали шестую победу в последних 10 встречах, у «Джетс» это пятое поражение в последних 10 играх. Следующий матч 21 марта команды проведут между собой, затем «Эдмонтон» 23, 25 и 27 марта проведёт выездные встречи с «Монреаль Канадиенс», а «Виннипег» 23 и 25 марта сыграет с «Ванкувер Кэнакс».
Также в НХЛ прошли ещё семь матчей: «Баффало» – «Бостон» (1:4), «Нью-Джерси» – «Питтсбург» (3:2), «Нью-Йорк Айлендерс» – «Филадельфия» (3:4), «Каролина» – «Коламбус» (2:3 ОТ), «Тампа» – «Чикаго» (4:2), «Флорида» – «Нэшвилл» (1:2), «Детройт» – «Даллас» (3:2).
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