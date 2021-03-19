Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Эдмонтон» обыграл «Виннипег» благодаря дублю Макдэвида

«Эдмонтон» обыграл «Виннипег» благодаря дублю Макдэвида
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 2:1.

В составе победителей дублем отметился Коннор Макдэвид. За «Виннипег» единственный гол забил Мэтью Перро.

«Ойлерз» одержали шестую победу в последних 10 встречах, у «Джетс» это пятое поражение в последних 10 играх. Следующий матч 21 марта команды проведут между собой, затем «Эдмонтон» 23, 25 и 27 марта проведёт выездные встречи с «Монреаль Канадиенс», а «Виннипег» 23 и 25 марта сыграет с «Ванкувер Кэнакс».

Также в НХЛ прошли ещё семь матчей: «Баффало» – «Бостон» (1:4), «Нью-Джерси» – «Питтсбург» (3:2), «Нью-Йорк Айлендерс» – «Филадельфия» (3:4), «Каролина» – «Коламбус» (2:3 ОТ), «Тампа» – «Чикаго» (4:2), «Флорида» – «Нэшвилл» (1:2), «Детройт» – «Даллас» (3:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2021, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Макдэвид (Нурс, Бэрри) – 23:53' (5x5)   1:1 Перро (Томпсон, Льюис) – 32:43' (5x5)   2:1 Макдэвид (Кассиан, Бэрри) – 33:21' (5x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021