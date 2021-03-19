15-летний Бедард набрал 8 очков в 4 матчах WHL. Он выйдет на драфт НХЛ вместе с Мичковым

Нападающий «Реджайны» Коннор Бедард набрал два очка в последнем матче регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги с «Свифт Каррент» (3:2).

15-летний хоккеист забил гол и отметился результативной передачей. В общей сложности Бедард записал на свой счёт 8 (4+4) баллов в четырёх матчах при показателе полезности «+4». Во всех четырёх матчах форвард набирал по два очка за встречу.

Канадский форвард – первый в истории лиги игрок с исключительным статусом и 7-й – во всей Канаде. «Пэтс» выбрали его на драфте WHL под общим первым номером. В прошлом сезоне Бедард набрал 84 (43+41) очка в 36 матчах за команду Западной Ванкуверской академии в Канадской лиге спортивных школ. Этот сезон начинал в Швеции в системе подготовки клуба «ХВ-71».

Стоит заметить, что Бедард будет доступен для драфта НХЛ только в 2023 году. Тогда же на драфт выйдет и россиянин Матвей Мичков, который недавно стал самым молодым лучшим снайпером в истории МХЛ.