Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Анахайм» в овертайме победил «Аризону» и прервал серию из 4 поражений подряд

«Анахайм» в овертайме победил «Аризону» и прервал серию из 4 поражений подряд
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» дома в овертайме обыграл «Аризону Койотс» со счётом 3:2 и прервал серию из четырёх поражений подряд.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макс Джонс, Тревор Зеграс и Адам Хенрик. За «Аризону» голы забили Конор Гарланд и Клейтон Келлер. Российский защитник Илья Любушкин за 13.23 на площадке один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «+1». Голкипер Иван Просветов участия в матче не принимал.

«Дакс» одержали третью победу в последних 10 играх, у «Койотс» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч команды проведут между собой 21 марта, затем «Анахайм» 23 и 25 марта на выезде сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Аризона» 23 и 24 марта примет «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2021, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 2
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Гарланд (Шмальц) – 01:13' (5x5)   0:2 Келлер (Гарланд) – 07:07' (5x5)   1:2 Джонс (Драйсдейл, Ракелль) – 32:01' (5x5)   2:2 Зеграс (Терри, Драйсдейл) – 34:30' (5x5)   3:2 Хенрик (Шаттенкирк, Ракелль) – 60:47' (3x3)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021