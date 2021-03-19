«Анахайм» в овертайме победил «Аризону» и прервал серию из 4 поражений подряд

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» дома в овертайме обыграл «Аризону Койотс» со счётом 3:2 и прервал серию из четырёх поражений подряд.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макс Джонс, Тревор Зеграс и Адам Хенрик. За «Аризону» голы забили Конор Гарланд и Клейтон Келлер. Российский защитник Илья Любушкин за 13.23 на площадке один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «+1». Голкипер Иван Просветов участия в матче не принимал.
«Дакс» одержали третью победу в последних 10 играх, у «Койотс» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч команды проведут между собой 21 марта, затем «Анахайм» 23 и 25 марта на выезде сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Аризона» 23 и 24 марта примет «Колорадо Эвеланш».
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