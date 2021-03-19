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Райан Гецлаф стал четвёртым действующим игроком НХЛ, сделавшим 700 результативных передач

Райан Гецлаф стал четвёртым действующим игроком НХЛ, сделавшим 700 результативных передач
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» переиграл «Аризону Койотс» (3:2).

Нападающий «Анахайма» Райан Гецлаф сделал результативную передачу, благодаря чему добрался до рубежа в 700 голевых передач за карьеру в НХЛ. Канадский форвард стал четвёртым действующим игроком НХЛ, которому покорился данный рубеж.

Первое место в этой категории занимает нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джо Торнтон (1098). Следом располагаются капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (819), а топ-3 замыкает нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём (705).

35-летний Гецлаф — победитель Кубка Стэнли (2007), двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014), победитель Кубка мира (2016). Защищает цвета «Анахайма» на протяжении всей карьеры в НХЛ.

«Анахайм» провёл церемонию в честь Гецлафа, сыгравшего 1000-й матч за клуб
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