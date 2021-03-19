Василевский: не думаю, что показал свою лучшую игру в последних матчах «Тампы»

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:2).
«Сейчас у меня есть некоторая уверенность, потому что команда играет очень хорошо. Не думаю, что показал свою лучшую игру в последних двух-трёх матчах, но в итоге мы победили. Иногда ребята помогают мне, иногда я помогаю им», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.
Вратарь «Тампы» отразил 19 бросков из 21 и сделал голевую передачу. Россиянин одержал 10-ю победу подряд, что является повторением его личного рекорда в НХЛ. Ранее он уже выдавал две подобные серии за карьеру в лиге. Россиянин стал первым вратарём в истории лиги, выдававшим победные серии из 10 или более матчей в трёх сезонах подряд (2018/2019 – 10, 2019/2020 – 10).
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