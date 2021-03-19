Бывший генменеджер «Питтсбурга» подтвердил, что пытался вернуть Флёри в межсезонье

Бывший генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд подтвердил информацию, что в межсезонье хотел вернуть в команду голкипера Марка-Андре Флёри, выменяв его из «Вегас Голден Найтс».
«Это одна из причин, по которой мы решили выкупить контракт Джека Джонсона. Я пытался освободить место для Марка. Я сделал то, чего никогда не делаю и никогда больше не буду. Я позвонил генеральному менеджеру «Вегаса» Келли МакКриммону прямо во время их серии плей-офф с «Даллас Старз». Я сказал ему: «Если вы будете менять Марка, обязательно позвоните мне. Я хочу его заполучить».
Единственный способ, при котором мы могли бы это осуществить – если бы они удержали значительную часть его зарплаты. В итоге они приняли правильное решение. Другой вратарь получил травму, и Марк играет великолепно. Но я был серьёзно настроен на это. Очень серьезно. Был готов многое отдать для этого. Правда, то, что я считаю таковым, может не совпадать с видением другой команды. Но я не смотрел на этот вопрос так, что они хотят отдать его. Я определённо был готов заплатить цену, чтобы вернуть его. Я пытался это сделать», – цитирует Рутерфорда The Athletic.
- 19 марта 2021
-
10:10
-
10:05
-
09:41
-
09:15
-
08:46
-
08:36
-
08:06
-
08:00
-
07:54
-
07:35
-
07:18
-
06:59
-
06:51
-
06:41
-
06:24
-
05:04
-
04:53
-
04:42
-
04:40
-
04:36
-
04:31
-
01:32
-
00:02
- 18 марта 2021
-
23:08
-
23:07
-
23:00
-
22:40
-
22:39
-
22:37
-
22:32
-
22:32
-
22:25
-
22:24
-
22:22
-
22:18