Бывший генменеджер «Питтсбурга» подтвердил, что пытался вернуть Флёри в межсезонье

Бывший генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд подтвердил информацию, что в межсезонье хотел вернуть в команду голкипера Марка-Андре Флёри, выменяв его из «Вегас Голден Найтс».

«Это одна из причин, по которой мы решили выкупить контракт Джека Джонсона. Я пытался освободить место для Марка. Я сделал то, чего никогда не делаю и никогда больше не буду. Я позвонил генеральному менеджеру «Вегаса» Келли МакКриммону прямо во время их серии плей-офф с «Даллас Старз». Я сказал ему: «Если вы будете менять Марка, обязательно позвоните мне. Я хочу его заполучить».

Единственный способ, при котором мы могли бы это осуществить – если бы они удержали значительную часть его зарплаты. В итоге они приняли правильное решение. Другой вратарь получил травму, и Марк играет великолепно. Но я был серьёзно настроен на это. Очень серьезно. Был готов многое отдать для этого. Правда, то, что я считаю таковым, может не совпадать с видением другой команды. Но я не смотрел на этот вопрос так, что они хотят отдать его. Я определённо был готов заплатить цену, чтобы вернуть его. Я пытался это сделать», – цитирует Рутерфорда The Athletic.