Главный тренер «Эдмонтона»: Макдэвид стал играть как победитель

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:1) поделился впечатлениями от игры капитана команды Коннора Макдэвида.

«У него запредельные атакующие способности и умение генерировать опасные моменты. Но больше всего мне нравится в нём то, что в этом году он по-настоящему нацелился на надёжной игре в обороне. Мы в тренерском штабе каждый день говорим о том, что он стал играть как победитель», — сказал Типпетт.

Для оформившего дубль Макдэвида вторая заброшенная шайба стала 20-й в нынешнем сезоне. Канадский форвард стал вторым игроком в этом сезоне, кому покорилась отметка в 20 голов. Первое место в снайперской гонке занимает нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (21 точный бросок).