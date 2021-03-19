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Главный тренер «Эдмонтона»: Макдэвид стал играть как победитель

Главный тренер «Эдмонтона»: Макдэвид стал играть как победитель
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:1) поделился впечатлениями от игры капитана команды Коннора Макдэвида.

«У него запредельные атакующие способности и умение генерировать опасные моменты. Но больше всего мне нравится в нём то, что в этом году он по-настоящему нацелился на надёжной игре в обороне. Мы в тренерском штабе каждый день говорим о том, что он стал играть как победитель», — сказал Типпетт.

Для оформившего дубль Макдэвида вторая заброшенная шайба стала 20-й в нынешнем сезоне. Канадский форвард стал вторым игроком в этом сезоне, кому покорилась отметка в 20 голов. Первое место в снайперской гонке занимает нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (21 точный бросок).

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У капитана «Эдмонтона» 58 очков в 33 матчах – он оставляет в пыли соперников по «Арт Россу» и почти догнал Мэттьюса по голам.
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