Главный тренер «Эдмонтона»: Макдэвид стал играть как победитель

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:1) поделился впечатлениями от игры капитана команды Коннора Макдэвида.
«У него запредельные атакующие способности и умение генерировать опасные моменты. Но больше всего мне нравится в нём то, что в этом году он по-настоящему нацелился на надёжной игре в обороне. Мы в тренерском штабе каждый день говорим о том, что он стал играть как победитель», — сказал Типпетт.
Для оформившего дубль Макдэвида вторая заброшенная шайба стала 20-й в нынешнем сезоне. Канадский форвард стал вторым игроком в этом сезоне, кому покорилась отметка в 20 голов. Первое место в снайперской гонке занимает нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (21 точный бросок).
- 19 марта 2021
-
10:10
-
10:05
-
09:41
-
09:15
-
08:46
-
08:36
-
08:06
-
08:00
-
07:54
-
07:35
-
07:18
-
06:59
-
06:51
-
06:41
-
06:24
-
05:04
-
04:53
-
04:42
-
04:40
-
04:36
-
04:31
-
01:32
-
00:02
- 18 марта 2021
-
23:08
-
23:07
-
23:00
-
22:40
-
22:39
-
22:37
-
22:32
-
22:32
-
22:25
-
22:24
-
22:22
-
22:18