Канадский защитник Даги Хэмилтон повторил достижение Сергея Гончара и Кейта Яндла

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
Защитник «ураганов» Даги Хэмилтон отметился результативной передачей, благодаря чему продлил серию с набранными очками до 10 матчей. Таким образом Хэмилтон повторил достижение Сергея Гончара (сезон-2012/2013) и Кейта Яндла (сезон-2010/2011).
За последние 20 лет лишь пять защитников в истории НХЛ имели более длительную результативную серию, чем Хэмилтон, Гончар и Яндл. Лучшим на этом временном отрезке является защитник «Филадельфии Флайерз» Шейн Гостисбер (15 матчей в сезоне-2015/2016). Второе место с 12 матчами делят защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози (сезон-2019/2020) и завершивший карьеру Матьё Шнайдер (сезон-2006/2007).
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