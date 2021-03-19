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Давид Крейчи стал восьмым игроком в истории «Бостона», набравшим 700 очков за клуб

Давид Крейчи стал восьмым игроком в истории «Бостона», набравшим 700 очков за клуб
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 4:1.

Форвард «Бостона» Давид Крейчи сделал ассистентский хет-трик в этом матче, что позволило 34-летнему чеху стать восьмым игроком в истории «мишек», достигшим отметки 700 очков в составе клуба. Крейчи играл в НХЛ только за «Брюинз», у него стало 702 (208+494) очка в 935 матчах.

До него этой отметки достигли Рэй Бурк (1506), Джонни Бьюсик (1339), Фил Эспозито (1012), Рик Миддлтон (898), Патрис Бержерон (894), Бобби Орр (888) и Уэйн Кэшмэн (793). Близок к ней Брэд Маршан (680).

Кроме того, среди чешских игроков Крейчи стал вторым действующим игроком с 700+ очками после Якуба Ворачека из «Филадельфии Флайерз» и 11-м – в истории.

Крейчи вышел на 5-е место в истории НХЛ среди чешских хоккеистов по голевым передачам
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