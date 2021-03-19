Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в матче с «Нэшвиллом»

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (1:2).

«Жаль, что проиграли, но мы всё равно провели хороший матч. Но уж как есть. Мы оставим это поражение позади и будем двигаться дальше», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ в русской версии.

Отразивший 25 бросков Бобровский потерпел первое поражение в марте, в результате чего прервалась его шестиматчевая победная серия. Эта победная серия стала для него 10-й в карьере. Он стал всего лишь седьмым вратарём в истории лиги с таким достижением. Столько же серий в активе Патрика Руа.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.