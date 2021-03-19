Братт: вижу, как Мальцев прибавляет в своей игре. Он умеет использовать свои габариты

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Йеспер Братт поделился мнением о прогрессе в игре российского форварда Михаила Мальцева.

«Я вижу, как он прибавляет в своей игре. Он умеет использовать свои габариты, особенно в зоне атаки. Приятно видеть его забивающим настолько часто и демонстрирующим, насколько эффективным игроком он является у чужих ворот», — цитирует Братта официальный сайт НХЛ в русской версии.

Статистика Михаила Мальцева в сезоне-2020/2021.

В нынешнем сезоне 23-летний Мальцев принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил четыре шайбы при показателе полезности "+1" и четырёх минутах штрафного времени. В среднем за матч российский форвард проводит на льду 11 минут 1 секунду.