Вратарь «Виннипега»: Макдэвида можно хвалить сколько угодно, но в этом нет необходимости

Голкипер команды Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Лоран Броссуа прокомментировал выступление форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Совершенно очевидно, что ему нельзя давать время и пространство. Когда это у него есть, то он становится невероятным бомбардиром. Сегодня ему удалось нанести пару хороших бросков с хороших позиций. Его можно нахваливать сколько угодно, но в этом нет никакой необходимости. Мы все и так знаем, насколько он хорош», — приводит слова Броссуа официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 2:1 В составе победителей дублем отметился Коннор Макдэвид. Для Макдэвида вторая заброшенная шайба стала 20-й в нынешнем сезоне. Канадский форвард стал вторым игроком в этом сезоне, кому покорилась отметка в 20 голов. Первое место в снайперской гонке занимает нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (21 точный бросок).