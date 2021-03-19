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Вратарь «Виннипега»: Макдэвида можно хвалить сколько угодно, но в этом нет необходимости

Вратарь «Виннипега»: Макдэвида можно хвалить сколько угодно, но в этом нет необходимости
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер команды Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Лоран Броссуа прокомментировал выступление форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Совершенно очевидно, что ему нельзя давать время и пространство. Когда это у него есть, то он становится невероятным бомбардиром. Сегодня ему удалось нанести пару хороших бросков с хороших позиций. Его можно нахваливать сколько угодно, но в этом нет никакой необходимости. Мы все и так знаем, насколько он хорош», — приводит слова Броссуа официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 2:1 В составе победителей дублем отметился Коннор Макдэвид. Для Макдэвида вторая заброшенная шайба стала 20-й в нынешнем сезоне. Канадский форвард стал вторым игроком в этом сезоне, кому покорилась отметка в 20 голов. Первое место в снайперской гонке занимает нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (21 точный бросок).

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вторым достиг отметки в 20 шайб в этом сезоне НХЛ
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