Протас: Вудкрофт — сумасшедший мотиватор! Всегда находит нужные и уместные слова

Нападающий Алексей Протас поделился впечатлениями от выступления за минское «Динамо» под руководством главного тренера Крэйга Вудкрофта.
«Крэйг — сумасшедший мотиватор! Я и раньше об этом слышал, а теперь испытал на себе. Его речи перед матчами никогда не повторяются. Всегда находит нужные и уместные в данный момент слова. Если надо, может накричать. И это помогает.
Если сравнивать со специалистами, с которыми довелось работать ранее, Вудкрофт — типичный канадский тренер? У него есть типичная черта всех успешных тренеров — он требовательный, где-то жёсткий. Крэйг просит от нас чётко выполнять установку и выкладываться на сто процентов.
Разговор с Вудкрофтом в декабре? Инициатором был тренер. На тот момент у меня был небольшой спад, многое не получалось. Это был мой первый сезон, не всё складывалось гладко. Крэйг мне помог если не избежать спада, то пройти его как можно быстрее и безболезненнее. После того разговора я начал прибавлять.
Диалог получился очень мотивирующим и помог мне хорошо провести концовку сезона.
Пару лет назад говорил, что мне нужно работать над скоростью, улучшать катание? В такой серьёзной лиге, как КХЛ, очень важно катание. Здесь много скоростных игроков. Если не хочешь уступать им в движении, нужно работать над собой. Чувствую, что прибавил за последние два года, но ещё есть куда расти», — приводит слова Протаса официальный сайт КХЛ.
- 19 марта 2021
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