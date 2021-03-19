«Баффало» подписал контракт с голкипером из ECHL

Вратарь Майкл Хаузер подписал контракт с «Баффало Сэйбрз», информирует официальный сайт клуба.



Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год. Зарплата составит $ 700 тыс.



В 2018 году Хаузер подписал контракт с «Рочестером» — фарм-клубом «Баффало» в АХЛ. При этом он не провёл ни одного матча за команду.



Последние два сезона он играл за «Цинциннати» из ECHL. Клуб отказался от участия в сезоне-2020/2021.



В нынешнем сезоне Хаузер не провел ни одного матча. В сезоне-2019/2020 в его активе 26 матчей, в которых он отразил 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,27.

Напомним, Ральф Крюгер покинул пост главного тренера «Баффало Сэйбрз». 61-летний наставник возглавил «Баффало» в мае 2019 года. В минувшем сезоне команда заняла 13-е место в Восточной конференции НХЛ, не сумев пробиться в расширенный плей-офф. В этом сезоне «клинки» занимают последнее место в таблице НХЛ, набрав 16 очков после 28 матчей. Под руководством Крюгера «Баффало» проиграл 12 последних матчей.