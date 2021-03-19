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ЦСКА — «Локомотив»: «армейцы» дважды забили в течение двух с половиной минут

Во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве принимает «Локомотив» (2:0, первый перерыв).

На 7-й минуте ЦСКА получил возможность сыграть в большинстве. Москвичи разыграли шайбу, Максим Шалунов отдал передачу на Джона Гилмора. Защитник сблизился с воротами и нанёс точный бросок, открыв счёт в матче. «Локомотив» впервые в плей-офф пропустил в меньшинстве.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Спустя две минуты ЦСКА пошёл в атаку, но «железнодорожники» встретили «армейцев» в средней зоне. Сразу три игрока окружили Максима Мамина, однако форвард протолкнул шайбу на Константина Окулова. Нападающий вторым касанием отдал передачу на Максима Шалунова, убежавшего в контратаку. Форвард, не сближаясь с голкипером, мощно бросил. Эдди Паскуале не смог выручить команду.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».