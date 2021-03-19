ЦСКА — «Локомотив»: «армейцы» дважды забили в течение двух с половиной минут

Во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве принимает «Локомотив» (2:0, первый перерыв).
На 7-й минуте ЦСКА получил возможность сыграть в большинстве. Москвичи разыграли шайбу, Максим Шалунов отдал передачу на Джона Гилмора. Защитник сблизился с воротами и нанёс точный бросок, открыв счёт в матче. «Локомотив» впервые в плей-офф пропустил в меньшинстве.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Спустя две минуты ЦСКА пошёл в атаку, но «железнодорожники» встретили «армейцев» в средней зоне. Сразу три игрока окружили Максима Мамина, однако форвард протолкнул шайбу на Константина Окулова. Нападающий вторым касанием отдал передачу на Максима Шалунова, убежавшего в контратаку. Форвард, не сближаясь с голкипером, мощно бросил. Эдди Паскуале не смог выручить команду.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 19 марта 2021
-
20:58
-
20:47
-
20:35
-
20:25
-
20:11
-
20:09
-
19:56
-
19:45
-
19:21
-
19:12
-
18:37
-
18:33
-
18:19
-
17:42
-
17:20
-
16:41
-
15:55
-
15:25
-
14:52
-
14:14
-
13:37
-
13:16
-
12:47
-
12:30
-
12:02
-
11:32
-
11:15
-
11:00
-
10:37
-
10:10
-
10:05
-
09:41
-
09:15
-
08:46
-
08:36