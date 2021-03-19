Матчи «Бостона» с «Баффало» и «Айлендерс» перенесены из-за коронавируса

Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между командами «Баффало Сэйбрз» и «Бостон Брюинз», запланированная на 20 марта, перенесена из-за коронавируса, сообщает пресс-служба НХЛ.



Отмечается, что сегодня, 19 марта, ещё четыре игрока «Брюинз» были внесены в карантинный протокол.



НХЛ также перенесла матч «Бостона» с «Нью-Йорк Айлендерс», запланированный на 24 марта.



Новые даты перенесённых встреч ещё не определены.

Напомним, вчера, 18 марта, тренерский штаб «Баффало Сэйбрз» отменил утреннюю раскатку команды перед домашней встречей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз». Причиной такого решения стал положительный тест на коронавирус у одного из тренеров «Сэйбрз». Тем не менее матч состоялся и завершился победой «мишек» со счётом 4:1.