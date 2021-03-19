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ЦСКА — «Локомотив»: Светлаков забросил курьёзную шайбу, убежав в контратаку в меньшинстве

ЦСКА — «Локомотив»: Светлаков забросил курьёзную шайбу, убежав в контратаку в меньшинстве
Хоккей / КХЛ 0

Во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве принимает ярославский «Локомотив» (3:0, второй перерыв).

На 29-й минуте защитник «армейцев» Богдан Киселевич получил двухминутное удаление за подножку. На исходе меньшинства игрок обороны Мэт Робинсон мощно выбросил шайбу из зоны ЦСКА. На ярославской половине Андрей Светлаков подхватил снаряд и, сместившись в центр, бросил. Шайба изменила направление, попав в клюшку Максиму Осипову, и парашютом залетела в ворота. Эдди Паскуале пытался парировать бросок и даже выбросил клюшку, стараясь сыграть в шайбу, однако это не помогло.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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