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Гилмор провоцировал драку, чирлидерши показали светошоу. Яркие фото ЦСКА – «Локомотив»

ЦСКА — «Локомотив» — 4:1
Гилмор провоцировал драку, чирлидерши показали светошоу. Яркие фото ЦСКА – «Локомотив»
Хоккей / КХЛ 0
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Вчера, 19 марта, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

На седьмой минуте Джон Гилмор, реализовав численное большинство, вывел ЦСКА вперёд. На девятой минуте Максим Шалунов увеличил преимущество «армейцев». На 31-й минуте Андрей Светлаков, убежав в контратаку в меньшинстве, забросил курьёзную шайбу, доведя разрыв до трёх голов. В середине третьего периода после наброса Максима Осипова Егор Коршков в одно касание переправил шайбу за спину Ларса Юханссона. На 58-й минуте Артём Блажиевский установил окончательный счёт матча.

Таким образом, ЦСКА сравнял счёт в серии — 1-1. Третья встреча пройдёт в Ярославле 21 марта.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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