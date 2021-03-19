Коршков: «Локомотиву» надо было забивать раньше
Нападающий «Локомотива» Егор Коршков подвёл итоги встречи с ЦСКА (1:4, 1-1).
«Проиграли, надо было забивать раньше. Были моменты, чтобы сократить преимущество, которое соперник создал в первые 10 минут. Потом мы больше владели инициативой, у нас было больше моментов.
Не вижу совпадений в том, что я забросил первую шайбу команды и в предыдущем, и в этом матче. Тогда счёт был 0:0, а сегодня — 0:3», — передаёт слова Коршкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.
ЦСКА крупно обыграл «Локомотив» и сравнял счёт в серии
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