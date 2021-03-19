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Никитин — о серии с «Локомотивом»: если ты не работаешь, то поиграть в хоккей не получится

Никитин — о серии с «Локомотивом»: если ты не работаешь, то поиграть в хоккей не получится
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (4:1, 1-1).

«Выиграли, готовимся к продолжению серии. Что поменялось после первой встречи? Мы на своей шкуре почувствовали, какой будет серия. Не надо было что-то рассказывать ребятам, просто скорректировали некоторые моменты. Не скажу, что эти два матча как-то сильно отличались друг от друга.

В третьем периоде 10 минут хорошо играли, но потом где-то расслабились, плюс была потеря в средней зоне. Тайм-аут взял, потому что ребята переиграли смену. Но «Локомотив» — хорошая команда, поэтому получилась такая концовка.

В этой серии если ты не работаешь на льду, то в хоккей поиграть не получится. Мы сегодня больше работали, чем в первой встрече, поэтому и победили. Хоккей — это тяжёлый труд, и без работы нельзя получить удовольствие. Кемпе хорошо сегодня сыграл, он опытный парень. Любому игроку нужно время, чтобы войти в колею, думаю, он поможет нам», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

ЦСКА крупно обыграл «Локомотив» и сравнял счёт в серии
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