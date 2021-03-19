Лямся прокомментировал игру ведущей тройки после поражения в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:2 ОТ).

«Сегодня была тяжёлая встреча, настоящий матч плей-офф. На льду были две хорошие команды. Результат меня разочаровал, ведь сегодня мы хотели победить. Мы могли сегодня выиграть, но, к сожалению, не получилось. У нас были хорошие возможности, мы показали, что можем сражаться с «Ак Барсом». Серия продолжится в Уфе.



Пименов хорошо провёл матч. Команда вместе выигрывает, вместе проигрывает. Игра ведущей тройки? Нам противостоит одна из сильнейших команд лиги. Мы работаем над тем, чтобы наша первая тройка забивала, но «Ак Барс» хорошо обороняется, сложно к воротам пробиваться.



У нас не было плана защищаться. В хоккее так случается, что ты вынужден играть в обороне. Если ты должен защищаться, то это надо делать хорошо. Сегодня с этим компонентом всё было хорошо.



Это плей-офф, здесь решают маленькие детали. Сегодня тот самый случай. Этим вечером мы чуть агрессивнее играли в атаке, но вот так сегодня сложилось, что маленькие обстоятельства повлияли на результат.



У нас хорошая вратарская линия, Метсола сыграл отлично. Мы проиграли не из-за его ошибок», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.