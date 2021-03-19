Лукоянов: не мы выходим против ведущего звена соперника, а «СЮ». Боятся нашего звена

Капитан «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ).
«Совсем другая встреча по сравнению с прошлым матчем. Много было силовых приёмов, что от нас, что от соперника. Первый период был жёстким. Чуток где-то вышли неготовыми, думали, что соперник будет как в первой встрече. Но они показали зубы. Тяжело с ними играть, это плей-офф. Уважаем соперника, они дали хороший бой. Думаю, болельщикам матч понравился. Закономерный счёт, выиграли дома. Сделали два маленьких шажочка, едем на выезд.
Это самая тяжёлая встреча в этом плей-офф, но мы все знаем, что играем с хорошим соперником. Это топ-клуб, у них хороший состав. Нам, безусловно, встреча далась тяжело. Мы проявили характер, терпение, это вознаградилось.
Отыгрываться в плей-офф — это тяжело. Опять же нужно прикладывать силы, но мы верили, не сомневались, что забьём. После 0:1 нужно было играть правильно, не ошибаться. Всё шли вперёд, дальше, дальше. Все люди, все мы ошибаемся. Ошиблись мы — они забили, ошиблись они — забили мы.
В этом матче мы делали меньше ошибок, чем в прошлой встрече. Они сделали две ошибки, мы — одну. Вот и счёт.
Это не мы выходим против ведущего звена соперника, это они против нас выходят. Их план. Боятся нашего звена. Они нас закрыли, мы не смогли забить сегодня», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
- 19 марта 2021
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