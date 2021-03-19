Лукоянов: уважаю Панина, но на льду нет друзей. Не будем же пить шампанское там
Капитан «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ).
«Панин — молодчик, красавчик. Я его уважаю. Он как капитан ведёт за собой команду, ни капельки не огорчался из-за него. После матча обязательно пожмём руки друг другу, пообщаемся. На льду нет друзей, не будем же пить шампанское там. Он играет в силовую борьбу, я также. Где-то закусились, эмоции. Бывает, что и друзья дерутся. Мы живые люди, это эмоции.
Я установил рекорд клуба по играм в плей-офф? Здорово, конечно, но не знаю… Сыграл 105, 106, 107 матчей. Очередная встреча для меня. Хорошо, что здоровье есть, что мало пропускаю матчей. Думаю, что ещё столько же смогу сыграть», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
«Ак Барс» в овертайме переиграл «Салават». Счёт в серии — 2-0
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