Лукоянов: уважаю Панина, но на льду нет друзей. Не будем же пить шампанское там

Капитан «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ).

«Панин — молодчик, красавчик. Я его уважаю. Он как капитан ведёт за собой команду, ни капельки не огорчался из-за него. После матча обязательно пожмём руки друг другу, пообщаемся. На льду нет друзей, не будем же пить шампанское там. Он играет в силовую борьбу, я также. Где-то закусились, эмоции. Бывает, что и друзья дерутся. Мы живые люди, это эмоции.

Я установил рекорд клуба по играм в плей-офф? Здорово, конечно, но не знаю… Сыграл 105, 106, 107 матчей. Очередная встреча для меня. Хорошо, что здоровье есть, что мало пропускаю матчей. Думаю, что ещё столько же смогу сыграть», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.