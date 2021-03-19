Панин — об эпизоде с Воронковым: не могу комментировать. Уже было такое же. Именно с ним

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:2 ОТ).

«Усталости не было во втором периоде. Как и у нас, так и у «Ак Барса» были моменты.

Сегодня мы добавили в эмоциях. Первая встреча прошла как в сонном царстве, повтор начала серии с «Трактором». Сегодня был совершенно другой накал. Но мы допустили на одну ошибку больше, чем соперник.



Эпизод с Воронковым? Не могу комментировать, в последнем матче чемпионата у меня был точно такой же эпизод. Именно с ним.



Во втором матче мы не уступали, даже превосходили соперника. У нас было больше моментов, чтобы не доводить встречу до овертайма. Во всех компонентах нужно добавлять. Это плей-офф, не регулярка, не детские игры. Здесь надо выходить и рубиться. Не на жизнь, а на смерть», — передаёт слова Панина корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.