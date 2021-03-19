Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бирюков — о матче с «Ак Барсом»: игра равная была, играли до гола

Бирюков — о матче с «Ак Барсом»: игра равная была, играли до гола
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Защитник «Салават Юлаева» Евгений Бирюков подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:2 ОТ).

«Немного медленно начали первые минуты матча, потом добавили, играли неплохо. Были моменты, не забили. Игра равная была, играли до гола.

Усталости во втором периоде не было. Как у соперника были моменты, так и у нас. Были какие-то ошибки.

Как зарядились на матч? Специальное собрание? Собрания есть перед каждой встречей, разбирали ошибки. Сегодня добавил эмоций. Первая встреча получилась сумбурной. Хорошо, что сегодня играли совсем по-другому. Готовимся к домашней серии.

Мои эпизоды с Воронковым? Я не сбрасывал тогда перчатки, надеялся, что дадут больше. Но они так посчитали в этом моменте.

Дома играть лучше, у нас отличные болельщики. Родные стены помогают. Но чем дальше в плей-офф, тем меньше домашних матчей, шестой и седьмой, влияют. В первую очередь надо выехать со дворца и забыть эту встречу. Тренер скажет, что добавить, что исправить. Надо доставать всё из себя, что есть. Это плей-офф, здесь нужно сражаться», — передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

«Ак Барс» в овертайме переиграл «Салават». Счёт в серии — 2-0
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021