Протас, отозванный «Вашингтоном» из минского «Динамо», переведён в фарм-клуб

Нападающий команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас переведён в фарм-клуб «Херши Беарс», сообщается на официальном сайте «Кэпс».
Ранее Протас покинул минское «Динамо». 20-летнего нападающего отозвал из аренды клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
Алексей Протас перешёл в состав минчан летом 2020 года. Протас провёл 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 18 (10+8) очков. В плей-офф на счету Алексея 4 (1+3) результативных балла в 5 играх.
Протас был признан лучшим новичком первого раунда Кубка Гагарина. Он стал первым игроком минского «Динамо», признанным лучшим игроком по итогам одного из раундов плей-офф.
11 ноября 2020 года в матче с «Сибирью» Алексей Протас, забросив пятую шайбу с начала чемпионата, побил рекорд Егора Шаранговича по голам в одном сезоне для игроков минского «Динамо» в возрасте до 20 лет.
«Кэпиталз» выбрали белорусского хоккеиста на драфте-2019 в третьем раунде под общим 91-м номером.
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