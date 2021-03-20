Панарин отличился в третьей игре кряду за «Рейнджерс», открыв счёт в матче с «Вашингтоном»

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». К концу 1-го периода в счёте ведут гости – 1:0.
На 17-й минуте матча российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сумел реализовать численное преимущество «синерубашечников» и открыл счёт в матче после броска в одно касание из зоны круга вбрасываний.
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Напомним, что в прошлой игре с «Филадельфией Флайерз» (9:0) Панарин отметился голом и результативной передачей. Для российского хоккеиста этот матч стал третьим после возвращения в состав «Рейнджерс» из своего отпуска.
Ранее 29-летний нападающий пропустил девять матчей из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. В трёх матчах после возвращения Артемий набрал 6 (2+4) очков, а его команда одержала две победы при одном поражении в овертайме (пять баллов в трёх матчах).
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