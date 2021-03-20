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Овечкин продлил голевую серию до 5 матчей, отметившись дублем в конце игры с «Рейнджерс»

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». К концу 3-го период в матче ничья – 1:1.

На 14-й минуте 3-го период российский нападающий «столичных» Александр Овечкин сравнял счёт в матче, удачно сыграв на добивании у чужих ворот после броска канадского защитника Дастина Шульца. Спустя уже три минуты форвард оформил дубль.

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Таким образом, 35-летний форвард отличился в 5-й игре кряду. Всего на счету Овечкина в 26 встречах текущего сезона 14 голов и 11 результативных передач при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафного времени.