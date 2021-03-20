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Овечкин продлил голевую серию до 5 матчей, отметившись дублем в конце игры с «Рейнджерс»

Овечкин продлил голевую серию до 5 матчей, отметившись дублем в конце игры с «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». К концу 3-го период в матче ничья – 1:1.

На 14-й минуте 3-го период российский нападающий «столичных» Александр Овечкин сравнял счёт в матче, удачно сыграв на добивании у чужих ворот после броска канадского защитника Дастина Шульца. Спустя уже три минуты форвард оформил дубль.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».

Таким образом, 35-летний форвард отличился в 5-й игре кряду. Всего на счету Овечкина в 26 встречах текущего сезона 14 голов и 11 результативных передач при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафного времени.

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