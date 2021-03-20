«Ванкувер» сломил сопротивление «Монреаля». Романов без очков в 10-й игре кряду

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В основное время команды дважды обменялись заброшенными шайбами – за «Монреаль» забрасывали Кори Перри и Ник Судзуки, а за «Ванкувер» отличились Адам Годетт и Нильс Хёгландер. Точный бросок Джей Ти Миллера в овертайме принёс «Ванкуверу» победу в матче.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов отыграл 18 минут 22 секунды и не отметился результативными действиями в 10-м матче кряду, показатель полезности – «0». На его счету также 2 броска в створ, 5 силовых приёмов и 1 заблокированный бросок.

«Ванкувер Кэнакс», набрав 34 очка в 34 играх, занимает 5-е место в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ. «Монреаль Канадиенс» (35) – 4-е.