Овечкин — о дубле в матче с «Рейнджерс»: иногда приходится забивать такие трудовые голы

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Иногда приходится забивать вот такие трудовые голы. Их суть не меняется от того, откуда они забиты: из моего места или откуда-то ещё. Это были важные голы, я на них согласен», — приводит слова Александра Овечкина официальный сайт НХЛ.
На 14-й минуте третьего периода российский нападающий «столичных» Александр Овечкин сравнял счёт в матче, удачно сыграв на добивании у чужих ворот после броска канадского защитника Джастина Шульца. Спустя уже три минуты форвард оформил дубль. Встреча завершилась победой столичного клуба со счётом 2:1.
Овечкин отличился в пятой игре кряду. Всего на счету Овечкина в 26 встречах текущего сезона 14 голов и 11 результативных передач при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафного времени.
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