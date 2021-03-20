Овечкин — о силовом Линдгрена: отличный хит. Что тут ещё скажешь?

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал мощный силовой приём защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Райана Линдгрена.



«Это был отличный хит. Я увидел в последнюю секунду, что он идёт на меня. Ну да, нанёс удар, я упал.



Отличный хит. Что тут ещё скажешь? Всякое бывает», — приводит слова Александра Овечкина официальный сайт НХЛ.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

Овечкин оформил дубль в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) и стал первой звездой встречи. Для хоккеиста это стало 147-м случаем в карьере за океаном, когда он забрасывал более одной шайбы за матч. Он вышел на четвёртое место по этому показателю. Для Овечкина эти голы стали 719-м и 720-м в карьере.