Американский журналист: у Капризова превосходное катание, особенно на рёбрах

Американский журналист The Athletic Майкл Руссо поделился мнением о российском нападающем «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове.



«Слабые стороны Капризова? Он недостаточно бросает. Порой играет уж слишком неэгоистично, что, конечно, здорово, но, возможно, ему стоило бы чаще самому бросать. Считаю, что у него лучший бросок в команде, нужно этим пользоваться. Изначально к Капризову были вопросы по игре в защите, но он добился огромного прогресса в этом компоненте. В целом Кирилл всё делает здорово.



Думаю, что его катание превосходное, особенно катание на рёбрах. Может быть, он не такой быстрый, как, например, Кевин Фиала. Но как Кирилл находит пространство, быстро убегает и обыгрывает соперника — такого я ни у кого не видел», — приводит слова Майкла Руссо Sport24.