Брюс Будро: всё время говорил — не бейте Овечкина. Не будите его, лучше не будите

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро поделился мнением о российском нападающем столичного клуба Александре Овечкине.



«Когда я тренировал другие команды, всё время говорил – не бейте Овечкина. Не будите его, лучше не будите», — сказал бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро в эфире NBC Sports Washington.



Овечкин оформил дубль в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) и стал первой звездой встречи. Для хоккеиста это стало 147-м случаем в карьере за океаном, когда он забрасывал более одной шайбы за матч. Он вышел на четвёртое место по этому показателю. Для Овечкина эти голы стали 719-м и 720-м в карьере.

«Вашингтон Кэпиталз», набрав 44 очка в 30 встречах и одержав седьмую победу кряду, является лидером в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ.