Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Брюс Будро: всё время говорил — не бейте Овечкина. Не будите его, лучше не будите

Брюс Будро: всё время говорил — не бейте Овечкина. Не будите его, лучше не будите
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро поделился мнением о российском нападающем столичного клуба Александре Овечкине.

«Когда я тренировал другие команды, всё время говорил – не бейте Овечкина. Не будите его, лучше не будите», — сказал бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро в эфире NBC Sports Washington.

Овечкин оформил дубль в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) и стал первой звездой встречи. Для хоккеиста это стало 147-м случаем в карьере за океаном, когда он забрасывал более одной шайбы за матч. Он вышел на четвёртое место по этому показателю. Для Овечкина эти голы стали 719-м и 720-м в карьере.

«Вашингтон Кэпиталз», набрав 44 очка в 30 встречах и одержав седьмую победу кряду, является лидером в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ.

«Не будите его!». Овечкина сотрясли силовым приёмом, он даже сел смотреть повтор
От силового защитника у Александра Великого сломалась пополам клюшка. В концовке он проснулся и забил два гола – оба из-под Линдгрена.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021