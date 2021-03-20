Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Николишин считает, что Овечкина рано списывать со счетов в борьбе за «Ришар Трофи»

Николишин считает, что Овечкина рано списывать со счетов в борьбе за «Ришар Трофи»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин поделился мнением о выступлении российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

«Не считаю, что Овечкин начал сезон неудачно. Команда идёт на первом месте, что тут плохого? Он идёт по своему графику, как раньше и забивал.

Сможет ли претендовать на очередной «Ришар Трофи»? Думаю, что Саша достаточно далековато отстал. Там у Макдэвида и Мэттьюса по 20 голов, у Остона даже 21.

Всё может быть. Никто не может и не должен сбрасывать его со счетов. Но вы глубоко заблуждаетесь, если считаете, что хоккеист ставит себе задачу забить как можно больше голов. Любой уважающий себя профессиональный хоккеист ставит задачу выиграть с командой главный трофей», — приводит слова Николишина «Спорт-Экспресс».

Овечкин нашёл новый «офис» и спас «Вашингтон»! Теперь он ещё на два шага ближе к Гретцки
Дубль русского лидера позволил «Кэпиталз» вытащить матч с «Рейнджерс» и продлить серию побед. До вечного рекорда Ови осталось 174 гола.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021