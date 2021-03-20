Николишин считает, что Овечкина рано списывать со счетов в борьбе за «Ришар Трофи»

Овечкин нашёл новый «офис» и спас «Вашингтон»! Теперь он ещё на два шага ближе к Гретцки

Дубль русского лидера позволил «Кэпиталз» вытащить матч с «Рейнджерс» и продлить серию побед. До вечного рекорда Ови осталось 174 гола.