Николишин считает, что Овечкина рано списывать со счетов в борьбе за «Ришар Трофи»

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин поделился мнением о выступлении российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне.
«Не считаю, что Овечкин начал сезон неудачно. Команда идёт на первом месте, что тут плохого? Он идёт по своему графику, как раньше и забивал.
Сможет ли претендовать на очередной «Ришар Трофи»? Думаю, что Саша достаточно далековато отстал. Там у Макдэвида и Мэттьюса по 20 голов, у Остона даже 21.
Всё может быть. Никто не может и не должен сбрасывать его со счетов. Но вы глубоко заблуждаетесь, если считаете, что хоккеист ставит себе задачу забить как можно больше голов. Любой уважающий себя профессиональный хоккеист ставит задачу выиграть с командой главный трофей», — приводит слова Николишина «Спорт-Экспресс».
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