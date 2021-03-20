Кожевников — об уходе Третьяка из совета ИИХФ: он не самый сильный функционер

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал уход президента ФХР Владислава Третьяка из совета Международной федерации хоккея.
«Потеря для нашего хоккея? Думаю, наоборот, выигрыш. При всём уважении к Третьяку как к игроку функционер Владислав Александрович не самый сильный. С ним мы всё время проигрываем, когда идёт речь о защите наших интересов на международной арене. А у Павла Буре есть авторитет, думаю, у него получится.
Запретили «Катюшу» — давайте что-нибудь другое попробуем. Например, «Вставай, страна огромная» (улыбается). По большому счёту это не играет сейчас роли. Да, это плохо. Но так против нас борются, по-другому не могут. В любом случае переживём. Россия и не через такое проходила, были и хуже времена», — приводит слова Александра Кожевникова «Спорт уик-энд».
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