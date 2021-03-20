Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» — «Металлург» Мг: Грубец впервые начнёт матч в плей-офф, Секач вне заявки

«Авангард» — «Металлург» Мг: Грубец впервые начнёт матч в плей-офф, Секач вне заявки
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Стали известны составы омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» на второй матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч в воротах «Авангарда» впервые в плей-офф начнёт Шимон Грубец. Встречу пропустит Иржи Секач.

«Авангард»:

Грубец (Бобков);
Емелин — Каски, Костин — Найт — Буше;
Шарипзянов — Покка, Ковальчук — Зернов — Толчинский;
Готовец — Береглазов, Чинахов — Семёнов — Хохлачёв;
Чистяков — Комаров, Потапов — Стась — Дедунов.

«Металлург»:

Кошечкин (Олкинуора);
Дронов — Земчёнок, Голдобин — Прохоркин — Плотников;
Пашнин — Минулин, Кошелев — Нестрашил — Бек;
Мартынов — Хольм, Мозякин — Расмуссен — Карпов;
Николаев, Юров, Чибисов — Николенко — Кулёмин.

Напомним, в первом матче победу одержал «Металлург» со счётом 5:2. Счёт в серии — 1-0.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021