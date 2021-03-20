«Авангард» — «Металлург» Мг: Грубец впервые начнёт матч в плей-офф, Секач вне заявки

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Стали известны составы омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» на второй матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч в воротах «Авангарда» впервые в плей-офф начнёт Шимон Грубец. Встречу пропустит Иржи Секач.

«Авангард»:



Грубец (Бобков);

Емелин — Каски, Костин — Найт — Буше;

Шарипзянов — Покка, Ковальчук — Зернов — Толчинский;

Готовец — Береглазов, Чинахов — Семёнов — Хохлачёв;

Чистяков — Комаров, Потапов — Стась — Дедунов.



«Металлург»:



Кошечкин (Олкинуора);

Дронов — Земчёнок, Голдобин — Прохоркин — Плотников;

Пашнин — Минулин, Кошелев — Нестрашил — Бек;

Мартынов — Хольм, Мозякин — Расмуссен — Карпов;

Николаев, Юров, Чибисов — Николенко — Кулёмин.

Напомним, в первом матче победу одержал «Металлург» со счётом 5:2. Счёт в серии — 1-0.