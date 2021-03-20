«Авангард» — «Металлург» Мг: Грубец впервые начнёт матч в плей-офф, Секач вне заявки

Стали известны составы омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» на второй матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Матч в воротах «Авангарда» впервые в плей-офф начнёт Шимон Грубец. Встречу пропустит Иржи Секач.
«Авангард»:
Грубец (Бобков);
Емелин — Каски, Костин — Найт — Буше;
Шарипзянов — Покка, Ковальчук — Зернов — Толчинский;
Готовец — Береглазов, Чинахов — Семёнов — Хохлачёв;
Чистяков — Комаров, Потапов — Стась — Дедунов.
«Металлург»:
Кошечкин (Олкинуора);
Дронов — Земчёнок, Голдобин — Прохоркин — Плотников;
Пашнин — Минулин, Кошелев — Нестрашил — Бек;
Мартынов — Хольм, Мозякин — Расмуссен — Карпов;
Николаев, Юров, Чибисов — Николенко — Кулёмин.
Напомним, в первом матче победу одержал «Металлург» со счётом 5:2. Счёт в серии — 1-0.
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