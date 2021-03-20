СКА подписал соглашение о сотрудничестве с Военно-морским флотом Российской Федерации

СКА и Главное командование Военно-морского флота Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается на официальной странице клуба в «Инстаграме». «Армейцы» стали первым профессиональным спортивным клубом, официально оформившим подобное партнёрство.

Мероприятие прошло в здании Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. В церемонии приняли участие вице-президент СКА Роман Ротенберг, генеральный директор клуба Андрей Точицкий и главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.



СКА и Военно-морской флот поддерживают партнёрские отношения уже не первый год. При участии клуба реализовывались хоккейные проекты на Северном и Черноморском флоте, совместно с «армейцами» запущена программа обучения хоккею в петербургском Нахимовском училище, клуб всесторонне поддерживает Хоккейную лигу военнослужащих, где выступает сразу несколько флотских коллективов.



Партнёрство нацелено на развитие массового хоккея среди личного состава Военно-морского флота. Планируется создание команд в местах дислокации воинских частей и организаций ВМФ, реализация образовательных программ, совместные спортивные мероприятия.



Соглашение предусматривает также сотрудничество в вопросах совершенствования деятельности в области физической культуры и спорта, популяризации хоккея и военно-патриотического воспитания.