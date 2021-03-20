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Вратарь «Оттавы» Даккорд выбыл до конца сезона. У «Сенаторз» травмированы уже 3 голкипера

Вратарь «Оттавы» Даккорд выбыл до конца сезона. У «Сенаторз» травмированы уже 3 голкипера
Хоккей / НХЛ 0
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Голкипер команды Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Джоуи Даккорд, скорее всего, выбыл до конца сезона из-за травмы ноги, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:3 Б). Об этом сообщил генеральный менеджер «сенаторов» Пьер Дорион, информирует журналист Ottawa Citizen Брюс Гарриоч в своём «твиттере».

Даккорд стал основным вратарём команды после травм Мэтта Мюррея (верхняя часть тела, может пропустить ещё несколько недель) и Маркуса Хёгберга (нижняя часть тела, должен приступить к тренировкам к концу месяца).

Матч с «Кэнакс» в итоге доигрывал 22-летний швед Филип Густавссон, впервые вышедший на лёд во встрече НХЛ.

Ранее «Сенаторз» забрали с драфта отказов «Каролины Харрикейнз» ещё одного вратаря из Швеции — Антона Форсберга.

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