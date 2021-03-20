Вратарь «Оттавы» Даккорд выбыл до конца сезона. У «Сенаторз» травмированы уже 3 голкипера

Голкипер команды Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Джоуи Даккорд, скорее всего, выбыл до конца сезона из-за травмы ноги, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:3 Б). Об этом сообщил генеральный менеджер «сенаторов» Пьер Дорион, информирует журналист Ottawa Citizen Брюс Гарриоч в своём «твиттере».



Даккорд стал основным вратарём команды после травм Мэтта Мюррея (верхняя часть тела, может пропустить ещё несколько недель) и Маркуса Хёгберга (нижняя часть тела, должен приступить к тренировкам к концу месяца).



Матч с «Кэнакс» в итоге доигрывал 22-летний швед Филип Густавссон, впервые вышедший на лёд во встрече НХЛ.



Ранее «Сенаторз» забрали с драфта отказов «Каролины Харрикейнз» ещё одного вратаря из Швеции — Антона Форсберга.

«Ванкувер» забрал Веси с драфта отказов «Торонто». А. Форсберг перешёл в «Оттаву»