Кетов получил травму, нарушая правила против Шипачёва
Во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги СКА в Санкт-Петербурге принимает московское «Динамо» (0:0, идёт третий период).
На 47-й минуте нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв убежал в контратаку, выйдя один на один с голкипером Магнусом Хелльбергом, но переиграть вратаря не получилось. Тем не менее форвард не выключился из игры и попытался сохранить шайбу. Шипачёв в борьбе с защитником отпустил шайбу. В этот момент Евгений Кетов пытался применить силовой приём, но нанёс удар коленом. При этом Шипачёв успел пригнуться. В итоге капитан СКА получил повреждение и малый штраф за удар коленом.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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