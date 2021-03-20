Кетов получил травму, нарушая правила против Шипачёва

Во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги СКА в Санкт-Петербурге принимает московское «Динамо» (0:0, идёт третий период).

На 47-й минуте нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв убежал в контратаку, выйдя один на один с голкипером Магнусом Хелльбергом, но переиграть вратаря не получилось. Тем не менее форвард не выключился из игры и попытался сохранить шайбу. Шипачёв в борьбе с защитником отпустил шайбу. В этот момент Евгений Кетов пытался применить силовой приём, но нанёс удар коленом. При этом Шипачёв успел пригнуться. В итоге капитан СКА получил повреждение и малый штраф за удар коленом.

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